رئیس بنیاد مسکن شهرستان فومن از اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای ترمیم و بازسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس بنیاد مسکن فومن گفت: برای بازسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی با هدف حمایت از دهک‌های پائین این شهرستان، ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره اختصاص یافت.

سیدعلی جعفرزاده با بیان اینکه این تسهیلات با سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله به ۲۸۱ متقاضی دهک‌های ۱ تا ۴ پرداخت می‌شود، افزود: تاکنون ۱۰۰ متقاضی برای دریافت این تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.