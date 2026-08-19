مردم ولایتمدار شهرستان اسلامشهر در یکصد و هفتاد و یکمین شب از اجتماعات مردمی، با حضور پرشور در مراکز شهری، بار دیگر بر اراده راسخ خود در مسیر خونخواهی رهبر شهید و تداوم آرمان‌های ایشان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان اسلامشهر در شب یکصد و هفتاد و یکمین از اجتماعات مردمی، با برپایی تجمعاتی باشکوه، پیوند عمیق و ناگسستنی خود را با مقام رهبری انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

حاضران در این اجتماعات، ضمن ادای احترام به مقام رهبر شهید، بر لزوم پاسداری از میراث سیاسی و معنوی ایشان تأکید کرده و اظهار داشتند که این حضور مستمر، نشانی از بصیرت و هوشیاری مردم اسلامشهر در برابر توطئه‌های دشمنان است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم تأکید کردند که مسیر خونخواهی رهبر شهید، تنها با تداوم وحدت، مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی میسر خواهد بود و این اجتماعات تا دستیابی به عدالت و پیروزی نهایی بر دشمنان، استمرار می‌یابد.