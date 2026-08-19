با حضور برخط معاون ریس جمهور و وزیر نیروآبرسانی و رفع تنش ۹۰ روستای استان کرمان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، با حلقه ۲۰ حلقه چاه آبرسانی به ۹۰ روستای استان در روستای هوتک کرمان با اعتباری قریب به ۱همت آغاز شد.

در این طرح ۵۰هزار نفر از جمعیت روستای استان کرمان از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.

علیرضا عبدیان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان گفت:اجرای این طرح‌ها با هدف تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار، کاهش تنش آبی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در مناطق روستایی استان انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت این طرح‌ها در پایداری آب شرب روستا‌ها تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در کاهش مشکلات ناشی از کمبود آب، بهبود شاخص‌های بهره‌مندی و افزایش رضایتمندی ساکنان روستا‌ها خواهد داشت.

عبدیان خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های اجرایی و فنی، تکمیل پروژه‌های آبرسانی روستایی را با جدیت دنبال می‌کند تا بخشی از نیاز آبی مناطق دارای تنش در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.