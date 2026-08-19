به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: در پی اعلام حادثه واژگونی یک دستگاه تانکر به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی کاشان، نیرو‌های عملیاتی ایستگاه شماره ۹ آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند و با توجه به نوع محموله کامیون، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محل و پیشگیری از بروز حریق را انجام دادند.

روح الله فدایی افزود: در این حادثه، راننده کامیون از ناحیه دست چپ دچار مصدومیت شد که باامدادرسانی عوامل اورژانس در محل تحت اقدامات درمانی قرار گرفت.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان تاکید کرد: همچنین عوامل شرکت نفت، راهداری، پلیس راه، نیروی انتظامی و اورژانس در محل حادثه حضور داشتند و در روند مدیریت و ایمن‌سازی صحنه همکاری کردند.

وی گفت: مازوت یا نفت کوره یکی از فرآورده‌های سنگین نفتی است که در برخی صنایع و تأسیسات به‌عنوان سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده درمقایسه با سوخت‌های سبک مانند بنزین فرّاریت کمتری دارد، اما قابل احتراق است و در شرایط مناسب، به‌ویژه در مجاورت حرارت و شعله، می‌تواند موجب آتش‌سوزی شود؛ ازاین‌رو حوادث مربوط به خودرو‌های حامل مازوت نیازمند ایمن‌سازی و کنترل دقیق صحنه باحضور نیرو‌های امدادی و عملیاتی است.