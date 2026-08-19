مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: رتبه تجاری استان از جایگاه هشتم کشوری به رتبه سوم و رتبه معدنی هم با ۱۲ پله صعود، از رتبه شانزدهم به چهارم کشور رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ سخاوت خیرخواه گفت: استان در حوزه تجارت مرزی موفق به ثبت سه رکورد کشوری و منطقه‌ای شد که بیانگر ظرفیت قابل توجه آذربایجان غربی در تجارت مرزی و مبادلات اقتصادی است.

وی افزود: در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی معادن، از دو معدن طلای تکاب ۴۰۰ میلیارد تومان در قالب حقوق دولتی به دستگاه‌های مربوط پرداخت شده است.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی تصریح کرد: تاکنون بیش از۲۵۰ واحد صنعتی، موفق به دریافت پروانه جدید در قالب راه اندازی یا توسعه شده‌اند که بر اساس این مجوزها، حدود ده هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

خیرخواه افزود: همچنین هزار و ۲۱۷ فقره جواز تأسیس واحد‌های صنعتی با مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده ۱۷۰ هزار میلیارد تومان صادر شده، که در صورت تحقق، زمینه اشتغال حدود ۳۴ هزار نفر هم فراهم خواهد شد.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: امسال ۵۸ طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری ۴۲ همت، هفته دولت آماده افتتاح و کلنگ‌زنی است.