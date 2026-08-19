سه دستگاه تریلر کانتینری حامل پارچه‌های خارجی قاچاق به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال در شهرستان بروجن توقیف و سه متهم در این رابطه دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، فرمانده انتظامی شهرستان بروجن گفت: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق، مأموران پلیس آگاهی حین کنترل خودرو‌های عبوری به سه دستگاه تریلر کانتینری مشکوک شده و آنها را به منظور بررسی متوقف کردند.

انتظامی نیا افزود: در بازرسی از این خودروها، مأموران موفق به کشف انواع طاقه پارچه خارجی به ارزش تقریبی ۴۵۰ میلیارد ریال شدند که بدون مدارک قانونی حمل می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات، سه متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.