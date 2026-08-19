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۱۷۵ طرح آبرسانی روستایی مازندران در قالب پویش ایران آباد با حضور برخط وزیر نیرو به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مراسم افتتاح آبرسانی به ۴۷۲ روستای کشور و ۱۷۵ طرح آبرسانی روستایی مازندران در قالب پویش بزرگ و سراسری افتتاح طرحهای مهم صنعت آب و برق کشور با عنوان «هر هفته ۵۰ روستا»، با حضور مدیرعامل و معاونان شرکت آب و فاضلاب مازندران و جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در محل ایستگاه پمپاژ آکند ساری برگزار شد و ۳۲۱ هزار نفر از روستاییان استان از مزایای این طرحها بهرهمند شدند.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در مراسم بهرهبرداری همزمان از طرحهای آبرسانی ۴۷۲ روستا در پنج استان کشور، با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای آبرسانی روستایی، تداوم اجرای طرحهای تأمین آب پایدار را از اولویتهای وزارت نیرو عنوان کرد.
او با اشاره به اجرای طرحهای آبرسانی در قالب پویش ایران آباد افزود: توسعه خدمات آب در مناطق روستایی با هدف ارتقای سطح برخورداری و تأمین آب پایدار دنبال میشود.
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، گفت: در قالب برنامه هر هفته ۵۰ روستا، اجرای طرحهای آبرسانی روستایی برای شتاببخشی به تأمین آب پایدار ادامه خواهد داشت.
او افزود: در این مرحله، طرحهای آبرسانی ۴۷۲ روستا با بهرهمندی ۴۴۴ هزار نفر به بهرهبرداری رسید.
احمد فاطمی رئیس مجمع نمایندگان مازندران با قدردانی از تلاشهای وزارت نیرو و مجموعه آب و فاضلاب گفت: با وجود محدودیتهای اعتباری، روند خدمترسانی در حوزه آب و فاضلاب متوقف نشده و مردم مازندران آثار این تلاشها و خدمات را بهصورت ملموس احساس میکنند.
او اقدامات انجامشده در حوزه آب و فاضلاب را مصداق کار و خدمت جهادی دانست و از تلاشهای مجموعه وزارت نیرو و آبفا قدردانی کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران، گفت: با بهرهبرداری از ۱۷۵ طرح آبرسانی روستایی، ۳۲۱ هزار نفر از روستاییان استان از مزایای طرحهای تأمین آب پایدار، رفع تنش آبی و ارتقای کیفیت خدمات بهرهمند شدند.
بهزاد برارزاده، افزود: در این طرحها ۴۱ منبع تأمین آب با ظرفیت ۵۶۳ لیتر بر ثانیه، ۵۶ باب مخزن با ظرفیت ۱۵ هزار و ۴۰۵ مترمکعب، ۱۷ واحد ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۵۷۸ لیتر بر ثانیه، ۵۱ کیلومتر خط انتقال، ۹۵ کیلومتر شبکه توزیع و ۹ واحد تصفیهخانه و پکیج فیلتراسیون با ظرفیت ۲۱۱ لیتر بر ثانیه اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.
برارزاده اعتبار این طرحها را حدود یکهزار و ۴۳۳ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: امروز در مازندران هم کارنامه داریم و هم برنامه؛ در همین راستا یکهزار و ۲۳۵ طرح آب و فاضلاب در حال اجراست