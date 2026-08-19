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امیرمحمد طهماسبی بلداجی، کشتی گیر فرنگی کار شهرستان بروجن، با کسب عنوان نایب قهرمانی در المپیاد استعدادهای برتر کشور، نخستین نشان کاروان استان را به نام خود ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،این رقابتها به میزبانی استان تهران برگزار شد و طهماسبی با عملکردی درخشان توانست بر سکوی دوم کشور بایستد و نشان نقره مسابقات را از آن خود کند.
امیرمحمد طهماسبی بلداجی با کسب این افتخار به اردوی تیم ملی راه یافته و در ادامه راه، برای حضور در مسابقات آسیایی به میزبانی ارمنستان آماده خواهد شد.