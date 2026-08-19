مردم شهرستان ری در یکصد و هفتاد و یکمین شب حضور خود در میدان شهر ری، با تأکید بر هزینه‌های پرداخته شده برای دستیابی به استقلال سیاسی، بر تداوم ایستادگی و بصیرت خود در برابر تمام فشار‌ها تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهر ری در یکصد و هفتاد و یکمین شب از اجتماعات مردمی، شاهد حضور پرشور مردم این شهرستان بود که بار دیگر اراده خود را در مسیر حفظ استقلال ملی به نمایش گذاشتند.

حاضران در این تجمع، ضمن اشاره به تاریخچه مبارزات و هزینه‌های گزافی که ملت ایران برای به دست آوردن استقلال سیاسی پرداخت کرده‌اند، تأکید کردند که این ایستادگی تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، تداوم این اجتماعات در شب ۱۷۱ را مشابه بصیرت و پایداری مردم در خیابان‌ها دانستند و اظهار داشتند که اراده ملت ایران برای صیانت از استقلال و حاکمیت ملی، هرگز متزلزل نخواهد شد و این مسیر تا رسیدن به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی استمرار می‌یابد.