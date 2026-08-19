راهکار‌های نوین و دانش‌بنیان مدیریت پسماند در همدان با حضور مسئولان استانی، نمایندگان بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این نشست، ظرفیت‌های علمی، فناورانه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تحول در نظام مدیریت پسماند، کاهش هزینه‌های شهری، توسعه فرآیند‌های تفکیک و بازیافت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مورد بررسی قرار گرفت.

حمیدملانوری شمسی استاندار همدان در این نشست با تأکید بر ضرورت عبور از شیوه‌های سنتی، خواستار حرکت به سمت مدیریت علمی، اقتصادی و دانش‌بنیان پسماند و استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این حوزه شد.

سیدمسعود حسینی شهردار همدان هم گزارشی از وضعیت موجود و ظرفیت‌های مدیریت شهری برای اجرای طرح‌های نوین ارائه کرد و بر آمادگی شهرداری برای توسعه همکاری با بخش خصوصی و شرکت‌های فناور تأکید کرد.

در پایان مقرر شد پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان بررسی و زمینه اجرای طرح‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت پسماند شهر همدان فراهم شود.