به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تیم فوتبال صنعت نفت آبادان امشب بیست و هشتم مرداد در شیراز به مصاف فجر سپاسی می‌رود.

تیم‌های صنعت نفت آبادان و فجرسپاسی شیراز در هفته نخست با تساوی مقابل حریفان خود پای در این میدان می‌گذارند.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در دیدار نخست معتقد بود که داور بازی باید با تمرکز بیشتر عمل می‌کرد چرا که صنعت نفت می‌توانست در دیدار خانگی خود برنده مقابل ملوان از زمین بازی خارج شود.

دیدار فجر شهید سپاسی و صنعت نفت آبادان امشب از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه آغاز خواهد شد.

هم اکنون تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با یک امتیاز در مکان هشتم و تیم فجر سپاسی شیراز با یک امتیاز در مکان نهم جدول رده بندی رقابت‌ها قرار دارند.