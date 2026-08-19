رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه نشست وزرای محیط زیست بریکس، راه‌های گسترش همکاری‌های زیست‌محیطی ایران با اندونزی و روسیه را بررسی کرد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حاشیه دوازدهمین نشست وزرای محیط زیست بریکس در دهلی‌نو، در دیدار‌های جداگانه با وزیر محیط زیست اندونزی و معاون وزیر محیط زیست روسیه، درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در حوزه محیط زیست گفت‌و‌گو کرد.

انصاری در دیدار با محمد جمهور هدایت، وزیر محیط زیست جمهوری اندونزی، با تأکید بر ظرفیت‌های مشترک دو کشور در حوزه محیط زیست، تقویت همکاری‌های دوجانبه، تبادل تجربه و دانش فنی و توسعه همکاری‌های کارشناسی را ضروری دانست.

او با اشاره به اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاه‌های طبیعی، جنگل‌ها، منابع آب و اکوسیستم‌های دریایی، بر ضرورت انتقال تجربه و همکاری در زمینه مقابله با تغییر اقلیم و مدیریت پسماند تأکید کرد.

وزیر محیط زیست اندونزی نیز در این دیدار، توسعه تعاملات و همکاری‌های تخصصی و فنی میان دو کشور در حوزه محیط زیست را مورد تأکید قرار داد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در دیدار با معاون وزیر محیط زیست روسیه، راهکار‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه ایران و روسیه در حوزه محیط زیست را بررسی کرد.

دوازدهمین نشست وزرای محیط زیست بریکس با حضور مقام‌های محیط زیستی کشور‌های عضو، در دهلی‌نو برگزار شده است؛ نشستی که توسعه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست، مقابله با تغییر اقلیم، حفظ تنوع زیستی و مدیریت پسماند از محور‌های آن به شمار می‌رود.