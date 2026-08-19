مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی،در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به وضعیت اکران فیلم‌ها در مردادماه اظهار کرد: در مردادماه شاهد رونق اکران در سینماها و اضافه شدن فیلم‌های جدید بودیم که در نتیجه آن، رکورد مخاطب و فروش سینماها نیز جابه‌جا شد.



وی افزود: ششم مرداد رکورد مخاطب سینماها ثبت شد و نهم مرداد نیز رکورد فروش جابه‌جا شد که نشان‌دهنده استقبال خوب مخاطبان از اکران فیلم‌هاست.



نجفی با اشاره به ادامه روند اکران و اضافه شدن آثار جدید به چرخه نمایش گفت: ان‌شاءالله با اضافه شدن فیلم‌های جدید، روند استقبال مخاطبان از سینماها افزایش پیدا خواهد کرد.



مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی ادامه داد: از هفته آینده دو فیلم جدید به جمع آثار در حال اکران اضافه خواهند شد که یکی از آنها پویانمایی «سفینه نجات» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی است که می‌تواند مخاطبان کودک و نوجوان را به سینماها بکشاند.



وی افزود: فیلم «سقف» به کارگردانی آقای امینی نیز دیگر اثری است که از هفته آینده اکران خواهد شد. این فیلم در گونه دفاع مقدس ساخته شده و اکران آن همزمان با روزهای مرتبط با دفاع مقدس خواهد بود.



نجفی ابراز امیدواری کرد با اکران آثار جدید در گونه‌های مختلف، زمینه برای تداوم رونق سینماها و حضور بیشتر مخاطبان در سالن‌های سینما فراهم شود .