مدیر کل امور مالیاتی فارس از اختصاص ۱۸ هزار میلیارد ریال برای اجرای ۱۸۱ طرح در استان در قالب طرح «نشاندار کردن مالیات» خبر داد و گفت: تعداد طرح‌های مشمول این طرح نسبت به پارسال رشد چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل امور مالیاتی فارس از اختصاص ۱۸ هزار میلیارد ریال برای اجرای ۱۸۱ طرح در استان در قالب طرح «نشاندار کردن مالیات» خبر داد و گفت: تعداد طرح‌های مشمول این طرح نسبت به پارسال رشد چشمگیری داشته است.

حمیدرضا منتظری با اشاره به اجرای طرح نشاندار کردن مالیات در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: امسال ۱۸۱ طرح در استان فارس با اعتباری افزون بر ۱۸ هزار میلیارد ریال در فهرست طرح‌های مشمول این طرح قرار گرفته است، در حالی که سال گذشته تنها ۳۸ طرح معرفی شده بود.

وی با بیان اینکه مودیان مشمول میتوانند محل هزینه کرد مالیات خود را از میان طرح‌های تعیینشده انتخاب کنند، گفت: این رویکرد زمینه مشارکت مستقیم مودیان در توسعه زیرساخت‌ها را فراهم میکند و آنان آثار پرداخت مالیات خود را در اجرای طرح‌های مورد نیاز جامعه مشاهده می کنند.

مدیر کل امور مالیاتی فارس با اشاره به تنوع طرح‌های پیش بینی شده در استان، حوزه‌های سلامت، آموزش، حملونقل، فرهنگ، عشایر و میراث فرهنگی را مشمول این طرح برشمرد.

به گفته وی، تعمیر و تجهیز بیمارستان‌های استان با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان، ساخت باند دوم بزرگراه جهرم–لار–بندرعباس با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان، تأمین آب آشامیدنی شیراز و اجرای خط انتقال آب از غرب به جنوب این شهر با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان و ساخت باند دوم محور شیراز–فیروزآباد–جم با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان از مهم ترین طرح‌های شاخص استان در این فهرست است.

منتظری ادامه داد:ساخت مراکز بهداشتی روستایی، ایجاد و تکمیل پایگاه‌های امداد جادهای، احداث و تکمیل کتابخانه‌های عمومی، تکمیل و توسعه مدارس، ساخت یا تکمیل کارگاه‌های آموزشی و خوابگاه‌های دانشجویی، طرح‌های ساماندهی عشایر، تکمیل راه‌های عشایری و حفاظت از آثار تاریخی ثبت شده نیز در قالب این طرح در فارس پیش بینی شده است.

مدیر کل امور مالیاتی فارس با بیان اینکه مالیات زمانی برای مردم ملموس تر خواهد بود که آثار آن را در توسعه بیمارستانها، مدارس، راهها، مراکز بهداشتی و کتابخانه‌ها مشاهده کنند، خاطرنشان کرد: افزایش طرح‌های مشمول از ۳۸ طرح در سال گذشته به ۱۸۱ طرح در سال جاری، ظرفیت بیشتری برای مشارکت مودیان در تکمیل زیرساخت‌های استان فراهم کرده است .