معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مشکلات تأمین مالی حقوق اعضای هیأت علمی به‌زودی مرتفع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در خصوص حقوق اعضای هیأت علمی، تغییراتی در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بر اساس مطالعات انجام‌شده در یک کارگروه ویژه صورت گرفته است. پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص توجه به معیشت و حقوق اعضای هیأت علمی، کارگروهی تشکیل شد که معاون اول رئیس‌جمهور، مسئولیت آن را بر عهده گرفت.

به گفته پندار، در این کارگروه، کمیته‌هایی تشکیل شد که یکی از آنها به بررسی معیشت اعضای هیأت علمی اختصاص یافت. این بررسی‌ها به اصلاحاتی در آیین‌نامه استخدامی، تغییر در فرمول محاسبه حقوق و همچنین ضرایب مبنا منجر شد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: این فرایند طی شد و در ۶ ماه گذشته، از اول بهمن ۱۴۰۴ که این مصوبه آغاز و اجرا شد، با توجه به افزایشی که بعد از سال داشتیم، با مشکلاتی در تأمین مالی مواجه بودیم که در حال بررسی و رسیدگی است و به‌زودی مشکلات آن مرتفع خواهد شد.