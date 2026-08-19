مردم شهرستان دماوند در یکصد و هفتاد و یکمین شب حضور خود، با تأکید بر ولایت فقیه و آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر تداوم ایستادگی تا پیروزی نهایی بر دشمنان متکبر تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان دماوند در شب یکصد و هفتاد و یکمین از اجتماعات مردمی، بار دیگر بصیرت و اراده خود را به نمایش گذاشتند.

حاضران در این تجمع، حضور پرشور خود را نشانه عزم راسخ در پیروی از ولایت فقیه و پایبندی به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی دانستند. شرکت‌کنندگان در این مراسم تأکید کردند که این پرچم‌داری و ایستادگی، تا دستیابی به پیروزی نهایی بر دشمنان آمریکایی-اسراییلی استمرار خواهد یافت و هیچ نیرویی قادر به شکستن اراده ملت ایران در مسیر حق و عدالت نخواهد بود.