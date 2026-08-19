به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تقابل تیم‌های نساجی مازندران و استقلال تهران در هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر با تک‌گل محمدرضا آزادی برای آبی‌پوشان به پایان رسید تا صدر جدول همچنان در اختیار آبی پوشان پایتخت قرار بگیرد و نساجی نیز دومین شکست خود را پذیرا شود.

استقلال از ابتدای مسابقه بازی تهاجمی را در دستور کار قرار داد و در دقایق ابتدایی صاحب چند موقعیت شد، اما با عملکرد خوب خط هافبک نساجی نقشه‌های تهاجمی استقلال مهار و حتی در برخی زمان‌های بازی، نساجی را به محوطه جریمه استقلال رساند.

نساجی نیمه دوم عملکردی تهاجمی‌تر داشت و بیشتر از استقلال مدیریت توپ و میدان را در اختیار داشت، اما استقلال به مرور توانست خود را از این فشار خارج کند و به دروازه نساجی نزدیک شود.

استقلال در این نیمه صاحب چند موقعیت گلزنی شد تا اینکه در دقیقه ۸۲ روی یک ضربه کرنر با ضربه محمدرضا آزادی دروازه نساجی را باز کرد و با همین یک گل برنده این دیدار شد و طلسم ۶ ساله پیروز نشدن در وطنی را شکست.



استقلال تهران در حالی در ورزشگاه وطنی قائمشهر مقابل نساجی به پیروزی رسید که آخرین بردش در این ورزشگاه به ۴ آذر ۱۳۹۸ بازمی‌گردد، جایی که آبی‌ها با هدایت استراماچونی با دو گل دیاباته و قایدی دو بر یک به پیروزی رسیده بود و از آن زمان تاکنون ۴ بار دیگر در وطنی قائم شهر به مصاف هم رفتند که تمام این بازی‌ها با نتیجه مساوی به پایان رسیده بود.



استقلال با این برد ۶ امتیازی شد و در صدر باقی ماند و نساجی نیز که در رتبه سیزدهم قرار داشت، برای مشخص شدن رتبه باید منتظر بازی‌های امروز باشد.

نساجی دیدار سوم خود را روز یکشنبه اول شهریور در اهواز مقابل استقلال خوزستان برگزار خواهد کرد.

گزارش از ایوب رضوانی :