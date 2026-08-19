به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ مراد فتحی در هشتمین نشست هیئت امنای ستاد دیه آذربایجان غربی گفت: به میمنت ایام پربرکت میلاد پیامبر اکرم (ص) و با همت والای خیران، زمینه آزادی ۵۵ زندانی جرایم غیرعمد مالی که مجموع بدهی آنها بیش از ۵۶۲ میلیارد تومان برآورد شده بود، فراهم شد.

وی افزود: ۱۷۰ میلیارد ریال از این بدهی‌ها با حمایت مستقیم ستاد دیه و از محل کمک‌های مردمی پرداخت شده و این اقدام نویدبخش بازگشت این عزیزان به کانون گرم خانواده است.

مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود هزار زندانی جرایم غیرعمد و مالی در ندامتگاه‌های استان چشم‌انتظار حمایت‌های نیکوکاران هستند. فتحی از عموم خیرین و نیک‌اندیشان خواست تا با تداوم مشارکت‌های مالی خود، ستاد دیه را در مسیر آزادسازی این زندانیان و کاهش آسیب‌های اجتماعی یاری کنند.