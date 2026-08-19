به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمود اکبری‌فضلی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، در جنگ رمضان ۷ هزار و ۱۶۶ واحد در استان آسیب دید که از این تعداد ۶ هزار و ۴۷۲ واحد مسکونی و ۶۹۴ واحد تجاری است.

او با اشاره به نوع خسارت‌ها، افزود: از این تعداد، ۵۴ واحد احداثی، ۲۵۰ واحد تعمیر نوع یک، ۳ هزار و ۸۰۳ واحد تعمیر نوع دو و ۲ هزار و ۷۸۵ واحد مربوط به شیشه بوده است.

اکبری‌فضلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: برای ۱۹۳ واحد ودیعه مسکن اختصاص یافته که ۱۲۹ واحد پرداخت شده و ۶۴ واحد در مرحله پرداخت قرار دارد همچنین نصب شیشه برای ۳ هزار و ۸۲۶ واحد انجام شده و هزار واحد معیشتی به بنیاد علوی اعلام شده که در حال پرداخت است.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان ادامه داد: مبلغ بلاعوض تخصیص‌یافته برای احداث، تعمیر و معیشت، ۲۸۷ میلیارد تومان است که از این مبلغ، ۲۰ میلیارد تومان در حال پرداخت قرار دارد.