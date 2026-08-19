یکصد و هفتاد و یکمین شب از اجتماعات خونخواهی رهبر شهید، همزمان با سالگرد کودتای ۲۸ مرداد و با حضور پرشور مردم در میدان امام خمینی (ره) شهرستان قرچک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان قرچک در یکصد و هفتاد و یکمین شب از اجتماعات خونخواهی رهبر شهید، با حضور در میدان امام خمینی (ره)، بار دیگر بر استمرار راه شهیدان و ایستادگی در برابر نظام سلطه جهانی تأکید کردند.

این مراسم که با سالگرد کودتای ۲۸ مرداد و خیانت تاریخی آمریکا و انگلیس در سرنگونی دولت قانونی دکتر مصدق هم‌زمان بود، فرصتی برای یادآوری توطئه‌های استکباری علیه استقلال ایران فراهم آورد.

حاضران در این تجمع با تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، اظهار داشتند که سیاست‌های استکباری آمریکا در تلاش برای سلب استقلال و غارت منابع ایران، از سال ۱۳۳۲ تاکنون تغییری نکرده است. آنها تأکید کردند که ادعا‌های واهی امروز آمریکا در مورد تمامیت ارضی ایران و تنگه هرمز، با پاسخی سخت مواجه خواهد شد، چرا که ایران امروز با تکیه بر بصیرت و قدرت خود، تفاوت اساسی با سال ۱۳۳۲ دارد و در برابر هرگونه توطئه، استوار ایستاده است.