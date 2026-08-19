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مجید مظفری، بازیگر سینما و تلویزیون، با تأکید بر ضرورت تلاش نسل جدید برای دیدهشدن در عرصه هنر گفت: یک بازیگر نباید منتظر بماند تا کارگردانان سراغ او بیایند، بلکه باید آنقدر توانایی و تلاش داشته باشد که کارگردانان خوب علاقهمند به همکاری با او شوند.
مجید مظفری بازیگر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اهمیت تلاش و پشتکار برای ورود و ماندگاری در عرصه هنر اظهار کرد: نسل جدید باید تلاش کند؛ بدون تلاش، کسی دیده نمیشود و هنرمندان جوان باید کاری کنند که تواناییهایشان دیده شود.
وی افزود: روزی خبرنگاری از من پرسید دوست داری با کدامیک از کارگردانان بزرگ ایران کار کنی؟ گفتم با هیچکدام. بعد پرسید دوست داری با کدام کارگردان بزرگ دنیا کار کنی؟ باز هم گفتم با هیچکدام.
مظفری ادامه داد: منظورم این بود که من به عنوان بازیگر باید کاری کنم که کارگردانان علاقهمند باشند با من کار کنند. اگر قرار باشد خودم دیده نشوم و برای پیشرفت تلاش نکنم، کارگردان خوب هم به دنبال من نمیآید. بنابراین باید تلاش کنم، توانایی خودم را نشان بدهم و به جای انتظار کشیدن، برای دیدهشدن قدم بردارم.
این بازیگر با اشاره به شرایط برخی هنرمندان همنسل خود گفت: مسئولان باید بیشتر نسل من و همدورهایهایم را ببینند. بسیاری از افراد این نسل امروز بیکار هستند و در خانه ماندهاند و با مشکلات معیشتی و مسکن دستوپنجه نرم میکنند.
وی تأکید کرد: لازم است مسئولان به وضعیت این هنرمندان توجه بیشتری داشته باشند و برای حل مشکلات معیشتی و مسکن آنها تدبیری کنند .