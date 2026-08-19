وزارت جهاد کشاورزی با هدف شفاف‌سازی زنجیره تأمین و ارتقای سلامت مواد غذایی، شناسنامه‌دار کردن هشت محصول منتخب باغی و زراعی را از سال زراعی جاری الزامی کرد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط‌زیست خبرگزاری صداوسیما؛ وزارت جهاد کشاورزی در تازه‌ترین اقدام خود، تمامی بهره‌برداران محصولات منتخب را ملزم به دریافت «شناسه محصول» برای عرضه در بازار کرد.

بر اساس این دستورالعمل، در بخش محصولات باغی، کالا‌های پسته، کیوی، زعفران، گوجه‌فرنگی، محصولات گلخانه‌ای و قارچ دکمه‌ای و در بخش محصولات زراعی، سیب‌زمینی و سیر در سال زراعی جاری باید دارای شناسه (QR کد) باشند.

در همین راستا، اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت اجرای مرحله‌ای این طرح، تصریح کرد: پیاده‌سازی نظام شناسنامه‌دار کردن محصولات باید با همراهی کشاورزان و متناسب با ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود در هر منطقه انجام شود.

وی افزود: اولویت در اجرای این طرح، واحد‌هایی است که از آمادگی فنی و زیرساختی لازم برخوردارند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی هدف از اجرای این نظام را افزایش شفافیت در زنجیره تأمین دانست و خاطرنشان کرد: با عملیاتی شدن این طرح، مبدأ تولید، فرآیند عملیات زراعی و مسیر عرضه محصول تا بازار مصرف، صنایع تبدیلی و صادرات، به دقت قابل شناسایی و ردیابی خواهد بود که گامی مهم در جهت ارتقای سلامت مواد غذایی و توسعه صادرات است.