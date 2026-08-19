خرید تضمینی و صرفه اقتصادی، محرک کشت دانه‌های روغنی

خرید تضمینی و صرفه اقتصادی، محرک کشت دانه‌های روغنی



مجید آنجفی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه مهم‌ترین چالش توسعه دانه‌های روغنی، صرفه اقتصادی این محصولات برای کشاورزان است، گفت: در حدود ۳۰ سال گذشته، با وجود اجرای برنامه‌های مختلف، تولید دانه‌های روغنی کشور هیچ‌گاه از حدود ۱۰ درصد نیاز فراتر نرفته است.

وی درباره اهداف برنامه هفتم توسعه افزود: در برنامه هفتم، اعداد و ارقامی برای افزایش تولید دانه‌های روغنی پیش‌بینی شده، اما ما به صورت مکتوب اعلام کرده‌ایم که تحقق این اهداف بدون فراهم شدن الزامات آن امکان‌پذیر نیست.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت توسعه کشت دانه‌های روغنی در کشور افزود: واقعیت این است که اگر مشکل بازرگانی، خرید محصول و صرفه اقتصادی تولید برای کشاورز برطرف شود، توسعه کشت دانه‌های روغنی در کشور افزایش می‌یابد.

آنجفی با اشاره به مهم‌ترین الزامات توسعه این بخش گفت: دانه‌های روغنی در رقابت با محصولاتی مانند گندم از قدرت رقابت اقتصادی کافی برخوردار نیستند و به همین دلیل باید تحت حمایت قرار گیرند. خرید حمایتی و مشوق‌های تولید از مهم‌ترین نیاز‌های این بخش است.

وی افزود: کشاورز زمانی به سمت تغییر الگوی کشت می‌رود که مطمئن باشد درآمد مناسبی خواهد داشت. در سال‌های گذشته این شرایط فراهم نبود، اما اکنون با اصلاح سیاست‌های حمایتی، این مزیت اقتصادی در حال شکل‌گیری است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به استقبال کشاورزان از کشت دانه‌های روغنی اظهار کرد: گزارش‌های ما نشان می‌دهد اکنون در استان‌هایی مانند خوزستان، گلستان و مازندران و تا حدودی استان‌های گیلان، ایلام و فارس استقبال خوبی برای توسعه کشت ایجاد شده است.

آنجفی درباره وابستگی کشور به واردات روغن نیز گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد روغن مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و برای کاهش این وابستگی، باید توسعه تولید داخلی با حمایت‌های اقتصادی و خرید مناسب همراه باشد.

وی تأکید کرد:اگر مشکل بازرگانی و خرید محصول به طور کامل حل شود، ظرفیت افزایش تولید دانه‌های روغنی در کشور وجود دارد و می‌توان وابستگی به واردات را به تدریج کاهش داد.