در چهار ماهه نخست سال، خدمات بشردوستانه و حمایتی خانه‌های هلال استان به ۱۲۷ هزار و ۲۳۱ نفر ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر خراسان‌جنوبی با اشاره به نقش کلیدی خانه‌های هلال در اجرای فعالیت‌های اجتماعی و امدادی گفت: در چهار ماه نخست سال، با بهره‌گیری از ظرفیت داوطلبان و اعضای خانه‌های هلال در سراسر استان، به ۱۲۷ هزار و ۲۳۱ بهره‌ور خدماتی در حوزه‌های حمایتی، آموزشی و خدماتی ارائه شده است.

بخشی با اشاره به حضور فعال اعضای خانه‌های هلال در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، افزود: در این ایام، ۷۶ هزار نفر از خدمات عمومی بهره‌مند شدند، ۷ هزار و ۲۲۳ نفر از ایستگاه‌های سلامت خدمات درمانی دریافت کردند و ۱۱ هزار و ۷۱۰ نفر نیز در موکب‌های برپا شده، اسکان و پذیرایی شدند.

وی افزود: علاوه بر ایام سوگواری رهبر شهید، در دهه اول محرم نیز با حضور گسترده داوطلبان، ۱۸ هزار و ۳۷۵ نفر از خدمات پذیرایی بهره‌مند شدند و در تجمعات شبانه نیز ۵ هزار و ۶۵۴ نفر مشارکت فعال داشتند.

سرپرست معاونت داوطلبان هلال‌احمر خراسان‌جنوبی به آمار جذب و آموزش نیرو‌های داوطلب اشاره کرد و گفت: در این مدت ۳۷۵ جوان، هزار و ۵۱۳ داوطلب و ۱۵ امدادگر به خانواده بزرگ هلال‌احمر پیوستند؛ همچنین ۳ هزار و ۴۰۶ نفر از اعضای خانه‌های هلال آموزش‌های امدادی را فراگرفته و ۲ هزار و ۶۶۰ گواهینامه برای آنان صادر شده است.

بخشی همچنین با قدردانی از مشارکت خیران در بخش تجهیزات پزشکی و کمک‌های معیشتی گفت: خرید لوازم پزشکی به همت خیران به ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۰۷ میلیون ریال و اقلام اهدایی آنان به ارزش ۵ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

وی افزود: همچنین در راستای حمایت‌های معیشتی، ۳۰۰ نفر از نیازمندان از کمک‌هزینه‌های معیشتی جمعیت هلال‌احمر برخوردار شدند.

آموزش کمک‌های اولیه، آمادگی در برابر حوادث و امداد و نجات، تشکیل تیم‌های محلی، شناسایی خطرات وپاسخ اولیه به حوادثدر حوزه امداد برپایی ایستگاه و کاروان سلامت، شناسایی نیازمندان، کمک‌های معیشتی و حمایت درمانی، جذب داوطلب، سازماندهی نیروهای محلی و مشارکت اجتماعی، توانمندسازی با مهارت‌آموزی و اشتغال و شناسایی مخاطرات محله و افزایش تاب‌آوری جامعه از جمله خدمات خانه های هلال است.