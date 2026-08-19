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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجانغربی از خرید ۳۹۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان توسط مباشران این ادارهکل در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ زینالیاصل با اشاره به فعالیت ۷۲ مرکز خرید گندم از کشاورزان در استان گفت: شهرستان بوکان در جنوب آذربایجان غربی با خرید حدود۷۴ هزار تن گندم، تاکنون بالاترین میزان تحویل محصول را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: فرآیند توزیع آرد واحدهای نانوایی بر اساس سهمیههای تعیینشده هم، بهصورت منظم از طریق سامانه انجام میشود و مشکلی در تأمین آرد نانواییها وجود ندارد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجانغربی تصریح کرد: هماهنگیهای لازم برای توزیع کالاهای اساسی شامل برنج، روغن و شکر در فروشگاههای استان انجام شده و این روند با هدف نظارت بر بازار و تأمین نیاز مردم کماکان ادامه دارد.