به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید مجتبی حسینی سرمربی نساجی سه‌شنبه در نشست خبری پس از دیدار با استقلال که با برتری یک به صفر آبی پوشان پایتخت به پایان رسید، اظهار کرد: نتیجه ناامیدکننده‌ای بود و با وجود نیمه اول خوبی که داشتیم و ۲۰ دقیقه اول نیمه دوم که بازی خوب و مسلطی انجام دادیم، سناریوی بازی اول برای ما تکرار شد.

وی افزود: از دقیقه ۷۵ افت بدنی شدید داشتیم و دوباره روی یک ضربه کرنر در دقایق پایانی گل خوردیم. در بازی قبل هم روی یک کرنر در دقایق پایانی دروازه ما باز شد.

سرمربی نساجی تصریح کرد: نباید ناامید شویم. مطمئنا می‌توانیم تیم را در مسیر درست قرار دهیم و با همدلی و کار بیشتر شرایط را برگردانیم.

حسینی در پاسخ به پرسشی درباره ضعف تیم در گلزنی و نداشتن مهاجم فرصت‌طلب و زهردار خاطرنشان کرد: نفرات ما همین هستند و با همین بازیکنان باید تیم را در شرایط مطلوب قرار دهیم. البته در این مسابقه هم موقعیت خطرناکی ایجاد نشد که کسی آن را تمام کند.

وی افزود: شک نکنید تیم ما تیم بدی نیست و فقط نیاز به زمان داریم. پارسال هم که سرمربی آلومینیوم اراک بودم سه بازی اول را باختیم و بعد با چهار برد به صدر جدول رسیدیم. فوتبال بالا و پایین دارد و مهم این است که کار درست را انجام دهیم.