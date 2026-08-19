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سرمربی نساجی گفت: نباید با ۲ شکست ناامید شویم و مطمئن هستیم که میتوانیم با همدلی و کار بیشتر شرایط را بهتر کنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید مجتبی حسینی سرمربی نساجی سهشنبه در نشست خبری پس از دیدار با استقلال که با برتری یک به صفر آبی پوشان پایتخت به پایان رسید، اظهار کرد: نتیجه ناامیدکنندهای بود و با وجود نیمه اول خوبی که داشتیم و ۲۰ دقیقه اول نیمه دوم که بازی خوب و مسلطی انجام دادیم، سناریوی بازی اول برای ما تکرار شد.
وی افزود: از دقیقه ۷۵ افت بدنی شدید داشتیم و دوباره روی یک ضربه کرنر در دقایق پایانی گل خوردیم. در بازی قبل هم روی یک کرنر در دقایق پایانی دروازه ما باز شد.
سرمربی نساجی تصریح کرد: نباید ناامید شویم. مطمئنا میتوانیم تیم را در مسیر درست قرار دهیم و با همدلی و کار بیشتر شرایط را برگردانیم.
حسینی در پاسخ به پرسشی درباره ضعف تیم در گلزنی و نداشتن مهاجم فرصتطلب و زهردار خاطرنشان کرد: نفرات ما همین هستند و با همین بازیکنان باید تیم را در شرایط مطلوب قرار دهیم. البته در این مسابقه هم موقعیت خطرناکی ایجاد نشد که کسی آن را تمام کند.
وی افزود: شک نکنید تیم ما تیم بدی نیست و فقط نیاز به زمان داریم. پارسال هم که سرمربی آلومینیوم اراک بودم سه بازی اول را باختیم و بعد با چهار برد به صدر جدول رسیدیم. فوتبال بالا و پایین دارد و مهم این است که کار درست را انجام دهیم.