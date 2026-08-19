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مساجد در سالهای دفاع مقدس تنها محل برگزاری نماز و مراسم مذهبی نبودند؛ بسیاری از آنها به کانونی برای تربیت، سازماندهی و اعزام جوانان به جبههها تبدیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نوجوانان و جوانانی که روزهای خود را در جلسات قرآن، هیئت، آموزشهای اخلاقی و فعالیتهای بسیج مسجد میگذراندند، با آغاز جنگ تحمیلی راهی میدان نبرد شدند و شماری از آنان به شهادت رسیدند.
در آن سالها، مسجد برای بسیاری از جوانان یک «مدرسه زندگی» بود؛ جایی که در کنار نماز و قرآن، مسئولیتپذیری، ایثار، کار جمعی و دفاع از مردم را میآموختند. پایگاههای بسیج مساجد نیز در شناسایی و آموزش نیروها نقش داشتند و فرآیند ثبتنام و اعزام بسیاری از رزمندگان از همین پایگاهها انجام میشد.
این روایتها نشان میدهد که شهادت بسیاری از جوانان، حاصل یک تربیت تدریجی و اجتماعی بود؛ تربیتی که از خانه و مدرسه آغاز میشد و در مسجد با قرآن، نماز، اخلاق، رفاقت و حضور در فعالیتهای جمعی عمق مییافت. حتی پس از جنگ نیز یاد شهدا در مساجد ادامه پیدا کرد و خاطرات و سیره آنان به عنوان الگو برای نسلهای بعد بازگو شد.