سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل گفت: در پی آتش‌سوزی شدید در پارکینگ ساختمان هشت واحده در محدوده دارو پخش اردبیل، ۱۰ نفر از ساکنان که در شرایط بحرانی محبوس شده بودند، با تلاش نیروهای آتش‌نشانی نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی ایمانی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل، اظهار کرد: ساعت ۱۸:۴۸ دقیقه، طی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، آتش‌سوزی شدید در پارکینگ ساختمان هشت واحده در محدوده دارو پخش و محبوس ماندن ساکنان در طبقات گزارش شد.

وی همچنین گفت: نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره پنج در کمتر از چهار دقیقه به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسی محل، سریعاً اقدامات اولیه جهت اطفا حریق و نجات ساکنین را انجام دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل افزود: با توجه به نوع حریق و دود گرفتگی کلیه طبقات و واحدها، نیروهای عملیاتی از سه ایستگاه دیگر سریعاً به محل حادثه فراخوانده شدند تا عملیات نجات و اطفا با سرعت بیشتری انجام شود.

ایمانی در پایان تأکید کرد: این عملیات بیش از دو ساعت به طول انجامید و آتش‌نشانان توانستند آتش را در پارکینگ مهار کنند و ۱۰ نفر از ساکنان طبقات که در شرایط بحرانی قرار داشتند را نجات دهند.