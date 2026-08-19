بارش‌های شدید ناشی از موسمی جنوب غربی، مناطق گسترده‌ای از فیلیپین، از جمله بخش‌هایی از مانیل، پایتخت این کشور را درگیر سیلاب کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، اداره هواشناسی فیلیپین درباره ادامه بارش‌های شدید در استان‌های غربی این کشور هشدار داد و اعلام کرد مناطق مستعد سیلاب در کلان‌شهر مانیل نیز ممکن است بار دیگر زیر آب بروند.

در شهر گردشگری «پورتو گالرا» در جنوب مانیل، برخی جاده‌ها به علت آب‌گرفتگی غیرقابل تردد شده‌اند و بخش‌هایی از استان‌های ریزال و میندورو غربی نیز همچنان درگیر سیلاب هستند.

دولت فیلیپین پیش‌تر در پی آب‌گرفتگی بخش‌هایی از مانیل، فعالیت ادارات دولتی در پایتخت و مناطق اطراف را برای دومین روز متوالی به صورت دورکاری اعلام کرد. به گزارش رسانه‌های محلی، میزان بارندگی در ۲ ساعت از ظهر دوشنبه، معادل بارش یک هفته در مانیل بوده است.

این تصمیم علاوه بر مانیل، ۱۴ استان دیگر در جزیره لوزون را نیز شامل شده است. بیشتر شهرهای پایتخت نیز کلاس‌های حضوری مدارس را برای روز سه‌شنبه تعطیل کردند.

اداره هواشناسی فیلیپین اعلام کرد بارش‌های شدید ناشی از موسمی جنوب غربی احتمالاً روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت و درباره وقوع سیلاب و رانش زمین در بخش‌های غربی جزیره لوزون، از جمله منطقه پایتخت، هشدار داد.

بر اساس این گزارش، ۲ سامانه کم‌فشار نیز در نزدیکی فیلیپین فعال هستند که احتمال تبدیل شدن آنها به توفان وجود دارد و با تقویت جریان موسمی، بر شدت بارندگی‌ها در این کشور افزوده‌اند.