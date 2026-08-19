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برنامهریزی هدفمند برای اوقات فراغت دانشآموزان میتواند فرصت مناسبی برای کشف استعدادها، تقویت خلاقیت و افزایش مهارتهای فردی و اجتماعی آنان باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس و مدرس هنر گفت: تابستان تنها زمان استراحت دانشآموزان نیست، بلکه فرصتی برای تجربه فعالیتهای جدید در حوزههای هنری، فرهنگی و مهارتی است و خانوادهها میتوانند با توجه به علاقه فرزندان، زمینه حضور آنان را در این برنامهها فراهم کنند.
اسداله اسدی افزود: فعالیتهای هنری و گروهی علاوه بر ایجاد نشاط و سرگرمی، به تقویت اعتمادبهنفس، خلاقیت و مهارت ارتباطی کودکان و نوجوانان کمک میکند و میتواند اوقات فراغت آنان را به دورهای برای یادگیری و رشد استعدادها تبدیل کند.