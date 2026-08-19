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نخستوزیر مالزی با اشاره به پیچیدهتر شدن شرایط امنیتی در منطقه، بر ضرورت افزایش بودجه دفاعی و تقویت توان نظامی این کشور، بهویژه در ایالت صباح، تأکید کرد و درباره گسترش حضور نظامی آمریکا در جنوب فیلیپین ابراز نگرانی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، انور ابراهیم که همزمان وزیر دارایی مالزی نیز هست، گفت مالزی برای تأمین تجهیزات و توانمندیهای مورد نیاز خود ممکن است به افزایش هزینههای دفاعی از چند صد میلیون تا چند میلیارد رینگیت نیاز داشته باشد.
وی با اشاره به افزایش تنشها میان آمریکا و چین در منطقه گفت محیط امنیتی جنوب شرق آسیا دیگر شرایط عادی گذشته را ندارد و به یکی از کانونهای رقابت میان ۲ قدرت بزرگ تبدیل شده است.
نخستوزیر مالزی افزود: دولت طی ۲ تا ۳ سال گذشته در واکنش به تحولات امنیتی منطقه، بودجه دفاعی را افزایش داده و این روند باید متناسب با شرایط جدید ادامه یابد.
انور ابراهیم با تأکید بر اهمیت حفظ روابط مناسب با هر ۲ کشور آمریکا و چین گفت مالزی باید ضمن حفظ توازن در روابط خارجی، منافع و امنیت ملی خود را در برابر تحولات ژئوپلیتیکی منطقه حفظ کند.
وی همچنین با اشاره به تحولات امنیتی در جنوب فیلیپین، بهویژه نزدیکی این منطقه به صباح، گفت جزیره بالاباک در جنوب فیلیپین که تنها حدود ۲۰ دقیقه با جزیره بانگی مالزی فاصله دارد، با همکاری آمریکا به یک پایگاه مهم نظامی تبدیل شده است.
نخستوزیر مالزی افزود با توجه به همجواری این منطقه با مالزی و همچنین وجود اختلافات مربوط به ادعای مالکیت بر صباح، تحولات نظامی در بالاباک برای کوالالامپور نگرانکننده است.
وی تأکید کرد تقویت توان دفاعی مالزی باید متناسب با تغییرات محیط امنیتی منطقه و بهویژه تحولات مستقیمی که امنیت این کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، انجام شود.
این اظهارات در نشست مشورتی بودجه ۲۰۲۷ مالزی مطرح شد؛ نشستی که با حضور وزیر دارایی دوم، معاون وزیر دارایی، دبیرکل خزانهداری، رئیس بانک مرکزی و جمعی از مقامهای دولتی، نمایندگان بخش خصوصی، سازمانهای غیردولتی، اقتصاددانان و دانشگاهیان برگزار شد.