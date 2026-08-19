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آئین اختتامیه دهمین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین؛ «روایت راهیان» با تجلیل از موکبداران و برگزار کنندگان رویداد در تالار سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از حاضران در این برنامه میتوان به مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، کورش زارعی دبیر دهمین همایش بینالمللی تئاتر پیادهروی اربعین «روایت راهیان»، امیرحسین شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی، خیرالله تقیانیپور نویسنده و کارگردان، انوش معظمی بازیگر و ... اشاره کرد.
ابتدا نماهنگی درمورد فرایند برگزاری دهمین دوره این رویداد پخش شد.
در ادامه کورش زارعی دبیر دهمین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین؛ «روایت راهیان» روی صحنه حاضر شد و گفت: کار برای امام حسین (ع) همیشه سخت بوده است. من نزدیک به چند دهه است که در این راستا فعالیت میکنم، پیوسته با یک خستگی شیرینی همراه بودهام. وقتی نگاه میکنیم به پشت سرمان و حاضران این رویداد را میبینیم، متوجه زیبایی اربعین میشویم. هرکس که قدمی برمیدارد اجر محفوظی دارد.
وی افزود: امسال هم مثل سالهای گذشته سعی کردیم. آثار مختلفی متشکل از تعزیه، تئاتر، نمایش خیابانی به مراسم اربعین ببریم. به لطف خدا شرایط به گونهای شده است که مردم و عراقیها از ما سراغ کارهای فرهنگی ما را میگیرند. برای تئاتر اربعین شرایطی به وجود آمده است که منجر به جریانسازی شده است. در کشورهای عربی و بهخصوص عراق، آثاری را در این راستا، تولید و اجرا میشود. ما نیز دنبال همین جریانسازی بودیم. از ستاد فرهنگی اربعین تقاضا دارم که پای کار بیایند و با دوستان حوزه هنری همراهی بیشتری داشته باشند تا ما بتوانیم گستردگی بیشتری به این رویداد دهیم.
وی افزود: آرزوی من این است که بتوانیم کشورهای دیگر را نیز در این رویداد درگیر کنیم. همانطور که رهبر شهید فرمودند؛ «تمدن نوین اسلامی»، ما نیز بتوانیم این موضوع را از جانب تئاتر پیگیری کنیم و قدمی برای اتحاد با نیروی مقاومت و امام زمان (عج) برداریم. این پروژه، یک نذر فرهنگی است و به دستاندرکاران این اتفاق، دستمزدی نمیدهیم، صرفا تقدیری جزئی از آنها صورت میگیرد و من ناچیز به نوبه خودم از آنها تشکر میکنم که بدون دستمزد همراه این نذر فرهنگی میشوند.
تجلیل از همراهان ۱۰ ساله
در ادامه با حضور کورش زارعی، داوود فتحعلیبیگی و خانواده شهید محمدحسین رضایی روی صحنه از همراهان ۱۰ ساله این همایش تقدیر شد.
سپس از سوی ستاد برگزاری مراسم اربعین، از کورش زارعی قدردانی شد.
در ادامه از ابوالفضل قدیمیپور از فعالان قدیمی حوزه هنری انقلاب اسلامی نیز تجلیل شد.
سپس نماهنگی با موضوع رهبر شهید پخش شد و در ادامه یک قطعه نمایشی با نام «روایت عشق» به کارگردانی رضا تقینژاد اجرا شد.
پس از اجرای یک قطعه نمایشی، کلیپی دیگر از دهمین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین پخش شد.
قدردانی از موکب داران
قدردانی از میزبانان و موکبداران ایران و عراق و ستاد برگزاری کشور عراق بخش بعدی این اختتامیه بود.
سپس از عوامل نمایش «روایت عشق» تقدیر شد.
در بخش پایانی این برنامه با حضور انوش معظمی، خیرالله تقیانیپور، محسن سلیمانیفارسانی، اصغر خلیلی و امین اشرفی از کارگردانان بخش صحنهای که در ایام ماه محرم و صفر آثار نمایشی را صحنه بردند، قدردانی شد و پس از آن کارگردانان آثار حاضر در دهمین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین؛ «روایت راهیان» تجلیل شدند.