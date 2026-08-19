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سازمان هواشناسی پیشبینی کرد: بارشهای پراکنده در شمال و وزش باد شدید موقت در جنوب و شرق کشور رخ خواهد داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، نقشههای هواشناسی از تداوم ناپایداریهای جوی در نقاط مختلف کشور خبر میدهند. بر این اساس، امروز و فردا در ساعات بعدازظهر و شب، جنوب سیستانوبلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان شاهد رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید خواهند بود.
در همین حال، امروز بارشهای پراکنده در ارتفاعات گیلان و مازندران ادامه دارد که فردا به ارتفاعات گلستان نیز کشیده خواهد شد. همچنین طی دو روز آینده در برخی نقاط جنوبغرب، شمالشرق و شرق کشور، وزش باد شدید موقت و گردوخاک سبب کاهش کیفیت هوا میشود.
بر اساس این گزارش، دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نیز تا روز جمعه مواج و متلاطم است و فعالیتهای دریایی در این مناطق نیازمند احتیاط است.