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سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کردیم، اما تراکتور همچنان با شکل و کیفیت موردنظر من فاصله دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و تراکتور تبریز در چارچوب هفته دوم لیگ برتر، شامگاه سهشنبه ۲۷ مرداد در ورزشگاه نقشجهان اصفهان با نتیجه ۲ بر صفر به سود سرخ پوشان تراکتور به پایان رسید.
جواد نکونام سرمربی سپاهان در نشست خبری پساز این بازی اظهار داشت: واقعیت این است که بازی در نیمه نخست مطابق چیزی که میخواستم پیش نرفت و تیم ما عملکرد خوبی نداشت. بازیکنان کارهایی را که از آنها خواسته بودیم، به شکل مطلوب انجام ندادند و متأسفانه سپاهان توانست یکی، دو موقعیت ایجاد کند. ما نیز در ضدحملات یکی، دو موقعیت داشتیم که میتوانستیم از آنها استفاده کنیم، اما در مجموع، بازی خوبی نبود.
وی افزود: در نیمه نخست، مالکیت توپ بیشتر در اختیار سپاهان بود و ما نیز خیلی راحت توپ را از دست میدادیم. سپاهان از این توپهای از دسترفته استفاده میکرد و میتوانست به دروازه ما نزدیک شود.
سرمربی تیم فوتبال تراکتور بیان کرد: در نیمه دوم با تغییراتی که انجام دادیم، توانستیم کاملاً بازی را کنترل کنیم. میدانستیم شکل بازی و نوع رفتار حریف چگونه خواهد بود و توانستیم شرایط مسابقه را در اختیار بگیریم. به موقعیتهای متعددی رسیدیم، مالکیت توپ داشتیم و با تعویضهایی که انجام دادیم، تلاش کردیم ریتم بازی را در اختیار خودمان بگیریم.
نکونام یادآور شد: در اواخر مسابقه، سپاهان دیگر هیچ روزنهای نداشت که بتواند به دروازه ما نزدیک شود. آنها به بازی مستقیم و ارسال توپهای بلند روی آوردند که ما با تغییراتی که انجام دادیم، این موضوع را نیز کنترل کردیم و در ضدحمله توانستیم گل دوم را به ثمر برسانیم.
وی با تأکید بر اهمیت شناخت بازیکنان از جایگاه تراکتور اظهار کرد: برای من بسیار مهم است که تیم و بازیکنان ما بدانند در چه جایگاه و در چه تیم بزرگی بازی میکنند. بار دیگر تأکید میکنم چیزی که همچنان مدنظر من است، این است که تیم هنوز به شکل و کیفیتی که من انتظار دارم، بازی نمیکند و همچنان کار داریم.
سرمربی تراکتور افزود: باید از فردا دوباره بیشتر تلاش کنیم. میدانیم فاصله مسابقات بسیار کم است و این موضوع شرایط را برای ما سخت میکند. بههمین دلیل باید تمرکز بسیار بالایی داشته باشیم و تمام توان و تمرکز خود را به کار بگیریم تا بتوانیم موفق شویم.
نکونام خاطرنشان کرد: امروز خودتان دیدید که تیم من نسبت به بازی قبل بهتر بازی کرد، اما این کافی نیست. تیم ما، با توجه به حضور بازیکنان بزرگ و اینکه در یک باشگاه بزرگ فعالیت میکنیم، باید بسیار بهتر رفتار کند و بسیار بهتر بازی کند تا انشاءالله بتوانیم به موفقیت برسیم.
وی در واکنش به مطرح شدن تقابل علیرضا بیرانوند و سایر بازیکنان ملیپوش دو تیم گفت: من اصلاً دوست ندارم فوتبال به این شکل باشد که بازیکنان را مقابل یکدیگر قرار دهیم. خواهش میکنم آنها را مقابل یکدیگر قرار ندهید. هر دو بازیکن برای تیمهای خودشان زحمت میکشند.
سرمربی تراکتور افزود: کاری که ما از بیرانوند میخواهیم، این است که بهعنوان دروازهبان تیم ملی و یکی از بهترین دروازهبانهای تاریخ فوتبال ایران، وظیفه خودش را انجام دهد و خوب دروازهبانی کند. این کاری است که از او انتظار داریم و باید برای تیم ما انجام دهد.
نکونام ادامه داد: من اصلاً دوست ندارم بحث تقابل و این مسائل مطرح شود. از شما نیز خواهش میکنم این تقابلها را مطرح نکنید. اجازه دهید این بازیکنان از فوتبال لذت ببرند، هرکدام در جایگاه خودشان و در تیمهایشان بدرخشند و در نهایت این اتفاق به سود فوتبال کشورمان باشد.
وی درباره شرایط تراکتور در این مسابقه نیز توضیح داد: ما امروز دو نفر از بهترین بازیکنان هجومی تیممان را در اختیار نداشتیم. شما دیدید که من مهدی شیری را در پست وینگر چپ قرار دادم، زیرا بازیکن دیگری در اختیار نداشتم. همچنین زائر کاظمی را دیدید که تعویض کردم و بازیکن جایگزین نداشتیم و مجبور شدم دانیال اسماعیلیفر را در آن پست قرار دهم.
سرمربی تراکتور افزود: سپاهان بازیکنان زیادی روی نیمکت دارد و میتواند از آنها استفاده کند، اما متأسفانه با مصدومیتهایی مواجه بودیم و نتوانستیم از برخی بازیکنان استفاده کنیم. امیدوارم بازیکنان مصدوم این هفته به تیم برگردند و در خدمت تیم باشند تا شرایط بهتری داشته باشیم.
نکونام تأکید کرد: برای من مهم نیست بازیکنان تیمم در چه جایگاه و چه نقطهای قرار دارند؛ آنچه اهمیت دارد، خود تیم است. میخواهم تیمم را در کنار یکدیگر و بهصورت منسجم داشته باشم تا بتوانیم به موفقیت برسیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش بیرانوند در این پیروزی گفت: ما توانستیم نتیجهای فوقالعاده کسب کنیم و به نظرم بازیکنان کار بزرگی انجام دادند و شخصیت تیمی خود را نشان دادند. برد ما را کمرنگ نکنید. من دو نفر از بهترین بازیکنان هجومی تیمم در چند سال اخیر، حداقل در تراکتور، در اختیارم نبودند.
سرمربی تراکتور بیان کرد: علیرضا بیرانوند نیز کاری را انجام داد که بههمین دلیل یکی از بهترین دروازهبانهای ایران است و به همین دلیل در جام جهانی بازی میکند و بههمین دلیل پنالتی کریستیانو رونالدو را مهار میکند. تفاوتها را بازیکنان بزرگ در تیمها رقم میزنند و حضور آنها بسیار مهم و تأثیرگذار است. با این حال، تمام بازیکنان ما میدانند که در قالب و چارچوب تیم قرار دارند و این نکته برای من بسیار مهم است.
نکونام درباره تعداد مهارهای بیرانوند نیز اظهار کرد: توپی که در دست وی قرار میگیرد، دیگر سیو محسوب نمیشود. فکر میکنم یک سیو داشت. بههمین دلیل خواهش میکنم زحمات بچهها و بازیکنان ما را نادیده نگیریم. همانطور که در ابتدای صحبتهایم گفتم، نیمه نخست خوب بازی نکردیم، اما در نیمه دوم کاملاً متفاوت ظاهر شدیم. موقعیتهای زیادی داشتیم و موقعیت زیادی نیز به حریف ندادیم. بازیکنان ما در نیمه دوم زحمت کشیدند، تلاش کردند و توانستند به موفقیت برسند. یکی از بهترین بازیکنان ما بود، همانطور که سایر بازیکنانی که در ترکیب اصلی بودند یا بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شدند نیز واقعاً زحمت کشیدند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره حضور نیافتن در نشست خبری پیش از مسابقه نیز اظهار کرد: با کمال میل در نشست خبری حاضر میشدم. با توجه به ساعت پرواز و اینکه پرواز در شب و هنگام غروب انجام میشد، شرایط کمی دشوار بود و پروازها نیز با سختی انجام میشد. در غیر این صورت، اگر میرسیدیم، قطعاً در نشست خبری حاضر میشدیم، زیرا وظیفه ما بهعنوان تیم تراکتور حضور در این نشست بود.
سرمربی تراکتور در ادامه درباره تأثیر اتفاقات تلخ اخیر بر انگیزه بازیکنان و هواداران گفت: بار دیگر به خانواده دو عزیز تسلیت میگویم. بدون شک تمام هواداران ما تحت تأثیر این موضوع قرار گرفتهاند. افرادی که حاضر میشوند از جان خود بگذرند و به ورزشگاه بیایند، مسیر طولانی را طی کنند و برای حمایت از تیم حضور داشته باشند، حداقل کاری که ما میتوانیم انجام دهیم این است که در کنار یکدیگر باشیم، اتحاد داشته باشیم و برای موفقیت تلاش کنیم.
نکونام خاطرنشان کرد: این موضوع همیشه به خاطر هواداران ماست تا تیممان انگیزه بالایی داشته باشد. وقتی اتفاق تلخی رخ میدهد، هم ناراحتکننده است و هم وظیفه ما را سنگینتر میکند.
وی درباره قرعه تراکتور در لیگ نخبگان آسیا نیز اظهار کرد: واقعیت این است که من هنوز به لیگ نخبگان فکر نکردهام، زیرا زمان کافی نداریم. مسابقات ما بسیار فشرده است و اصلاً فرصت نمیکنیم به آن مسابقات فکر کنیم.
سرمربی تراکتور افزود: به نظرم قرعه خوبی است و نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت. البته میتوانست قرعه سنگینتری باشد، اما قرعه خوبی داریم. خودتان میدانید که در لیگ نخبگان تمام تیمها بهترینها هستند. به همین دلیل ما نیز باید بهترین عملکرد و بالاترین بازدهی را در زمین داشته باشیم و با تمرکز بالا به دنبال موفقیت باشیم. هنوز زمان داریم و انشاءالله در زمان مناسب میتوانیم درباره آن تصمیمگیری کنیم.
نکونام در واکنش به موضوع جوانگرایی و استفاده از بازیکنان جوان در لیگ برتر اظهار کرد: قطعاً ما به پشتیبانی و پشتوانه نیاز داریم، زیرا بازیکنانی که بهویژه در جام جهانی بازی کردهاند و اکنون در لیگ برتر و لیگ نخبگان حضور دارند، به استراحت و ریکاوری بیشتری نیاز خواهند داشت.
وی افزود: اکنون شرایط به شکلی است که هر سه روز یکبار بازی داریم و در کنار آن، سفر و مسابقات سنگین نیز وجود دارد. با این حال، تیم از نظر بدنی بهخوبی کار کرده است و باید ریکاوری تیم نیز به شکلی باشد که برای مسابقات بعدی آماده باشیم.
سرمربی تراکتور در پایان خاطرنشان کرد: شرایط و سن بازیکنان در زمین مشخص میشود و ما تلاش کردهایم از تمام بازیکنان بهترین استفاده را داشته باشیم.