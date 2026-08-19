به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ غلامحسین زاهد گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با تحقیقات گسترده پلیسی، یک سارق غیر بومی و دو نفر مالخر را در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر ادامه داد: متهم ابتدا در اظهارات خود منکر هرگونه جرم اتهامی شد، اما با روبه رو شدن با شواهد موجود و ارائه مستندات به ناچار لب به اعتراف گشود و به ۳۰ فقره سرقت لوازم ساختمان‌های نیمه کاره و کابل‌های اداره برق و مخابرات اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه این سارق مقادیر قابل توجهی اقلام مسروقه کشف شده است، خاطر نشان کرد: متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.