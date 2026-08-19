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فرمانده انتظامی آذرشهر از دستگیری سارق حرفهای غیر بومی با ۳۰ فقره سرقت وکشف اموال مسروقه و دو نفر مالخر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ غلامحسین زاهد گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمانهای نیمه کاره، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با تحقیقات گسترده پلیسی، یک سارق غیر بومی و دو نفر مالخر را در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر ادامه داد: متهم ابتدا در اظهارات خود منکر هرگونه جرم اتهامی شد، اما با روبه رو شدن با شواهد موجود و ارائه مستندات به ناچار لب به اعتراف گشود و به ۳۰ فقره سرقت لوازم ساختمانهای نیمه کاره و کابلهای اداره برق و مخابرات اعتراف کرد.
وی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه این سارق مقادیر قابل توجهی اقلام مسروقه کشف شده است، خاطر نشان کرد: متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.