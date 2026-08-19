­سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: پس از دریافت گل اول احساساتی شدیم و کنترل بازی را از دست دادیم، باید منطقی‌تر بازی کنیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و تراکتور تبریز در چارچوب هفته دوم لیگ برتر، شامگاه سه‌شنبه ۲۷ مرداد در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان با نتیجه ۲ بر صفر به سود سرخ پوشان تراکتور به پایان رسید.

محرم نویدکیا در نشست خبری پس از این دیدار اظهار داشت: به نظرم تا پیش از دریافت گل اول، بسیار عالی بازی کردیم و این یکی از بهترین بازی‌های سپاهان در چند وقت اخیر بود.

وی ادامه داد: در جا‌های زیادی از بازی، تراکتور حتی از خط میان زمین جلوتر نمی‌آمد و من فکر نمی‌کردم این تیم این اندازه محتاط بازی کند، اما مشکل ما پس از دریافت گل اول به وجود آمد.

وی خاطرنشان کرد: نباید پس از دریافت گل اول احساساتی می‌شدیم و شاید بنده هم کمی احساسی عمل کردم ولی در فوتبال و به ویژه در تعویض باید ریسک کرد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد کسری طاهری و سعید واسعی گفت: شرایط واسعی رو به بهبود است و دلیل تعویض او هم تغییر تاکتیک تیم به دلیل عقب افتادن مان بود وگرنه در مجموع خوب بود. در مورد کسری طاهری هم باید توجه داشت که قرار نیست او تمام مشکلات سپاهان را حل کند، اما معتقدم او می‌تواند در سال‌های آینده و امسال به تیم ما کمک کند.

نویدکیا، اما با اشاره به شرایط سعید واسعی، حضور در سپاهان را آخرین شانس این بازیکن دانست و تاکید کرد که وی نباید این فرصت را از دست بدهد. وی همچنین اعتراف کرد که شاید تعویض دوباره واسعی یک تصمیم احساسی و پرخطر از جانب کادر فنی بوده است.

سرمربی زرد پوشان درباره اشتباهات فردی بازیکنان، از جمله عملکرد حسینی درون دروازه تصریح کرد: ما تا پیش از گل اول موقعیت خاصی به تراکتور نداده بودیم. اشتباه برای هر بازیکنی رخ می‌دهد و حسینی که در بازی قبل ناجی دروازه بود، در این دیدار اشتباه کرد. من با اشتباهات فردی مشکلی ندارم، اما از دست رفتن تمرکز تیمی پس از دریافت گل به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی با اشاره به فشردگی بازی‌های گفت: با این شرایط بالاخره مجبوریم بازیکنان تازه وارد را وارد زمین کنیم، بالاخره این نتیجه پیش آمد و به نظر بنده ایرادات در فوتبال در وهله نخست برعهده سرمربی است و بازیکنان نقش کمتری دارند، مسوولیت نتیجه را می‌پذیرم و باید بیشتر در کار تیمی و تاکتیکی کار کنیم و توجیحی برای این نتیجه ندارم.

وی تصریح کرد: قول دادن در فوتبال کار منطقی نیست باید ایرادات خود را برطرف کنیم و بچه‌ها را در بحث‌های روانی یاری کنیم، سال گذشته هم توانستیم در بدترین شرایط برگردیم و صدرنشین شویم، در فوتبال باید باهوش بود و از موقعیت‌ها استفاده کرد.