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مایک هاکبی، سفیر آمریکا در سرزمینهای اشغالی، در اظهاراتی بی سابقه ضمن محکوم کردن حملات شهرکنشینان صهیونیست به فلسطینیان، اقدامات آنان را مصداق بارز تروریسم دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «مایک هاکبی»، سفیر آمریکا در تلآویو، در موضعگیری بی سابقه نسبت به جنایات شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری اشغالی، اقدامات آنان را مصداق «تروریسم» خواند و تأکید کرد که این رفتارهای آشوبطلبانه به منافع رژیم صهیونیستی آسیب میزند.
این انتقاد در حالی مطرح میشود که گزارشها از کرانه باختری حاکی از تشدید حملات وحشیانه شهرکنشینان به خانهها و مزارع فلسطینیان است. در یکی از این موارد، یک شهروند فلسطینی-آمریکایی در شهر «قصرا» با وجود نصب پرچم آمریکا برای جلوگیری از تجاوز شهرکنشینان، مورد حمله مستقیم قرار گرفت که بازتابدهنده ناامنی گستردهای است که ساکنان این مناطق با آن روبهرو هستند.
مایک هاکبی»، سفیر آمریکا در سرزمینهای اشغالی محاصره خانه یک خانواده فلسطینی در روستای قصره در کرانه باختری از سوی شهرکنشینان صهیونیست را بهشدت محکوم کرد و اقدامات آنها را «تروریسم اسرائیلی» خواند.
گروههای حقوق بشری تأکید دارند که این حملات بخشی از یک نقشه کلان و هدفمند برای غصب زمینهای فلسطینی و کوچکسازی قلمرو آنان است. کارشناسان معتقدند جسارت روزافزون شهرکنشینان تندرو در ارتکاب این جنایات، نتیجه مستقیم سیاستهای افراطی کابینه نتانیاهو برای توسعه شهرکسازیهای غیرقانونی در اراضی اشغالی است که اکنون حتی صدای حمایتگران غربی این رژیم را نیز درآورده است.