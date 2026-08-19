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جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) هشدار داد که رژیم صهیونیستی عمدا تجاوزات را تشدید و تلاش میکند توافق آتشبس را برهم بزند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حماس حملات اخیر رژیم صهیونیستی را نشانهای از ادامه تجاوزات و تشدید عمدی اقدامات خونین دانست و اعلام کرد این اقدام، اصرار دولت نتانیاهو بر ادامه جنایت و تضعیف تمامی تلاشها برای تثبیت آتشبس و حرکت در مسیر اجرای توافق را نشان میدهد.
این جنبش افزود که همزمانی این جنایت که به دنبال دیدارهای اخیر در قاهره و تلاشهای میانجیها صورت گرفته، بهروشنی نشان میدهد نتانیاهو عامدانه درصدد ناکام گذاشتن تلاشهای مذاکراتی و برهم زدن تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای پیشبرد اجرای توافق شرمالشیخ است.
حماس این اقدام را چالشی آشکار در مقابل تلاشهای مذکور و بیاعتنایی به تمامی تلاشها برای توقف تنش و تحقق امنیت و ثبات در منطقه دانست.
این جنبش در ادامه تأکید کرد حماس و گروههای فلسطینی در تلاش برای موفقیت توافق جدی و مسئولانه عمل میکنند؛ موضوعی که در دیدارهای اخیر با جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا و طرفهای میانجی نیز نمود پیدا کرد.
حماس از دولت آمریکا، میانجیها و طرفهای ضامن آتش بس خواست دولت رژیم صهیونیستی را به اجرای توافقهای حاصلشده ملزم، جنایتها و تشدید تنشهای این رژیم را متوقف کنند و مانع از آن شوند که نتانیاهو به مانع تراشی در مسیر توافق شرمالشیخ و تضعیف تلاشها برای تکمیل اجرای آن ادامه دهد.
در پی حمله شب گذشته به یک کافه در اردوگاه ساحلی در غزه، ۷ فلسطینی از جمله یک کودک شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند که حال سه نفر از آنها وخیم گزارش شد.
این نقض عهد دوباره رژیم صهیونیستی یک روز پس از دیدار جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با هیئتی از حماس به ریاست خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس صورت میگیرد.
این حمله همچنین پس از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور آمریکا خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در راستای اجرای طرح پیشنهادی خود برای این باریکه شد.
به دنبال این موضع گیری ترامپ، حازم قاسم سخنگوی حماس نیز از رئیسجمهور آمریکا خواسته بود که بر رژیم صهیونیستی فشار وارد کند تا این رژیم به توافقهای حاصلشده برای اجرای مرحله دوم طرح صلح ترامپ در نوار غزه پایبند باشد.
او تأکید کرد که اجرای تعهدات توافقشده و حرکت به سمت مرحله دوم این طرح، نیازمند مجبور کردن طرف صهیونیستی به پایبندی به توافقها است.