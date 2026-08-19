لارس کلینگبایل معاون صدراعظم آلمان اظهارات ایتامار بن گویر علیه فلسطینی‌ها را «غیرانسانی» توصیف کرد و از اتحادیه اروپا خواست، به طور جدی اعمال تحریم علیه او را بررسی کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کلینگبایل سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه Sat.۱ اظهارات بن گویر برای کشتار هدفمند فلسطینی‌ها در غزه را محکوم کرد و خواستار وضع مجازات جدی علیه وی شد.

بن گویر به تازگی خواستار تشدید حملات هوایی به نوار غزه و کشتن «۳۰ تا ۴۰» فلسطینی در روز شد.

در همین حال، فرانسیسکا برانتنر رهبر حزب سبز آلمان خواستار ممنوعیت ورود بن گویر به آلمان شد.

او اظهار کرد: من از دولت آلمان می‌خواهم که ورود او را ممنوع و از اعمال تحریم‌های مشابه در سطح اروپا حمایت کند.

یورگن هاردت سخنگوی سیاست خارجی گروه پارلمانی اتحادیه دموکرات مسیحی/اتحادیه سوسیال مسیحی (CDU/CSU) نیز از اتحادیه اروپا خواست تا بن گویر را به دلیل اظهاراتش تحریم کند.