پخش زنده
امروز: -
جان مِرشایمر، نظریه پرداز آمریکایی روابط بین الملل، تنها راه باز کردن تنگه هرمز را پذیرش خواستههای ایران از سوی آمریکا دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مرشایمر استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو گفت: دشوار میتوان فهمید که آمریکا چطور میتواند حتی به یک پیروزی محدود در این درگیری با ایران دست پیدا کند، واشنگتن اگر امیدوار است تنگه را باز کند و از یک فاجعه اقتصادی جلوگیری کند، انتخاب چندانی جز تن دادن به تقریباً تمام خواستههای ایران ندارد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: آمریکا در آغاز جنگ علیه ایران، چهار هدف اصلی (تغییر نظام، پایان دادن به توان غنیسازی، از بین بردن توان موشکی و متوقف کردن حمایت ایران از گروههای مقاومت) داشت که به هیچکدام از این اهداف دست نیافته و هیچ شانسی هم برای تحقق آنها وجود ندارد.
جان مرشایمر تاکید کرد: آمریکا گزینه نظامی ندارد و تشدید تنش برای آمریکاییها فاجعهبار خواهد بود، در مقابل، ایرانیها معتقدند گزینه نظامی دارند و میتوانند تنش را تشدید کنند.