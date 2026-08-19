جان کربی با اشاره به اینکه ایرانی ها هر بار پای میز مذاکره نشستند، آمریکا آنها را بمباران کرد، گفت: واشنگتن هیچ راهبردی برای پایان جنگ و رهایی از بحران ایجاد شده در تنگه هرمز ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کربی در گفت‌وگویی با «ام‌اس ناو» درباره تهدیدات «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای بمباران عمان گفت: «این واقعا آدم را متحیر می‌کند. واقعا برایم خیلی سخت است که بفهمم چرا او چنین اظهاراتی درباره عمان مطرح کرد.»

او با تاکید براینکه عمان در تلاش است با راه‌حلی مذاکره شده، راهی برای بازگشایی تنگه ایجاد کند، بیان داشت: «آن‌ها با جدیت در تلاش‌اند تنگه (هرمز) را باز کنند؛ موضوعی که می‌دانم برای دولت ترامپ یک اولویت است.»

کربی ادامه داد: «بنابراین مطرح کردن چنین اظهاراتی و تحت فشار قرار دادن عمان آن‌هم درحالی که عمان واقعا یکی از معدود دوستان باقی‌مانده آمریکا در خاورمیانه است که حاضر است برای بازگشایی تنگه اقدامی عملی انجام دهد، اصلا منطقی نیست. کاری که او با چنین اظهاراتی انجام می‌دهد این است که به متحدان ما در خاورمیانه بیش از پیش القا می‌کند که نمی‌توان به ایالات متحده اعتماد کرد و آمریکا یک شریک قابل اتکا و پایدار در بلندمدت نیست.»

سخنگوی پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در پاسخ به سوالی در رابطه آمادگی ایران برای درگیری طولانی‌مدت با واشنگتن بیان داشت: «فکر می‌کنم این دیدگاه تا حدی منطقی است. آنها هیچ تمایلی به مذاکره و پایان دادن به این وضع ندارند. می‌خواهند تا جایی که می‌توانند، میزان فشاری را که به ایالات متحده و ترامپ وارد می‌شود، افزایش دهند.»

او با تاکید بر بدعهدی‌های واشنگتن افزود: «هیچ اعتمادی میان ایران و آمریکا وجود ندارد؛ این وضعیت ۵۰ سال است که ادامه دارد، اما اکنون اعتماد میان دو طرف در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، چون هر بار که پای میز مذاکره می‌نشینند، آمریکا آنها را بمباران می‌کند.»

کربی در ادامه با تاکید ایران در تلاش است با اعمال فشار اقتصادی آمریکا را وادار به عقب‌نشینی کند، بیان داشت: «ایرانی‌ها فکر می‌کنند زمان سیاسی به ضرر دونالد ترامپ در حال گذر است.»

کربی همچنین درباره تلاش‌های ترامپ برای سرپوش گذاشتن بر وضع وخیم ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن گفت: «آبراهام لینکلن در واقع رکورد جدیدی در مدت زمانی که یک ناو بدون ورود به بندر در دریا مانده، ثبت کرده است. فکر می‌کنم واقعا ناامیدکننده است که فرمانده کل قوا حتی نمی‌تواند کمی همدلی و درک نسبت به فشار و فشاری که بر این ملوانان و خانواده‌های‌شان وارد کرده، نشان دهد.»

او با اشاره اینکه اجرای دستورات ترامپ در رابطه با ایران برای ملوانان ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن آسان نبوده و باعث وارد شدن فشار و استرس مضاعف بر آنها شده، تاکید داشت که خانواده ملوانان نگران سلامت عزیزان‌شان هستند و اظهارات ترامپ در این رابطه ناامیدکننده بوده است.

این مقام پیشین ارشد آمریکایی با انتقاد صریح از جنگ دولت ترامپ علیه ایران گفت: «هیچ راهبردی برای پایان دادن به جنگ وجود نداشت. هیچ برنامه واقعی‌ای وجود ندارد. آنها متقاعد شده بودند که می‌توانند با چند موشک نظام را تغییر دهند و همه‌چیز مانند ونزوئلا تمام شود.»

او تاکید داشت: «هیچ تفکر بلندمدتی درباره اینکه این جنگ ممکن است ماه‌ها ادامه پیدا کند، وجود نداشت. یکی از نشانه‌های آن هم مسئله غذا و تامین مجدد آذوقه و تسلیحات برای کشتی‌های مستقر در منطقه است. آنها اکنون مجبورند همه این کار‌ها را در دریا انجام دهند، چون نمی‌توانند کشتی‌ها را برای تامین مجدد ذخایرشان وارد بنادر کنند چراکه بنادر امن نیستند.»

کربی اظهار کرد: «اگر ارتش از ابتدا بلندمدت فکر می‌کرد، این مشکل قابل پیش‌بینی می‌بود، اما آنها نتوانستند بلندمدت فکر کنند، چون هیچ راهبرد سیاسی مشخصی برای پایان دادن به جنگ و دستیابی به اهداف راهبردی وجود نداشت.»

او در پایان گفت: «حالا به جایی رسیده‌ایم که کشتی‌ها ماه‌ها و ماه‌ها در دریا مستقر هستند؛ آن‌هم بسیار بیشتر از مدت زمانی که باید باشند. ذخایر تسلیحاتی به‌شدت در حال کاهش است، تا حدی که حتی تسلیحات و تجهیزات را از منطقه هند- اقیانوس آرام به خاورمیانه منتقل می‌کنند تا برای این جنگ استفاده شوند و البته حالا با بحران اقتصادی در تنگه هرمز مواجهیم؛ بحرانی که هیچ چشم‌اندازی برای پایان آن دیده نمی‌شود.»