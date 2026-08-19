به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی با اعلام این خبر افزود که این اقدام شامل ممنوعیت کامل و فراگیری تمامی صادرات امنیتی صنایع نظامی اسرائیل به قطر خواهد بود.

روزنامه اسرائیلی هاآرتص تیر ۱۴۰۵ فاش کرده بود که صنایع نظامی رژیم صهیونیستی طی سال‌های اخیر سامانه‌های دفاعی پیشرفته، تجهیزات جنگنده‌های اف-۱۵ و سامانه حفاظت هوایی هواپیما‌های تشریفاتی را در اختیار قطر قرار داده است.

بر اساس این گزارش، اگرچه قطر و عربستان سعودی برخلاف امارات، بحرین و مراکش، روابط دیپلماتیک رسمی با رژیم صهیونیستی ندارند، اما شرکت‌های اسرائیلی در طرح‌های مهم نظامی این دو کشور نقش داشته‌اند.

در این گزارش آمده است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، پیش‌تر قطر را کشوری «پیچیده» خوانده بود.

یکی از مهم‌ترین این همکاری‌ها به تجهیز هواپیما‌های خاندان سلطنتی قطر بازمی‌گردد.

بر اساس تصاویر منتشر شده، سه فروند از هواپیما‌های ناوگان سلطنتی قطر، شامل دو فروند بوئینگ ۷۴۷ و یک فروند ایرباس A ۳۴۰-۵۰۰، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به سامانه دفاعی «سی-میوزیک» ساخت شرکت صهیونیستی «البیت سیستمز» مجهز شدند.

گزارش همچنین نشان می‌دهد شرکت‌های صهیونیستی در برنامه جنگنده‌های پیشرفته اف-۱۵ نیروی هوایی قطر نیز مشارکت داشته‌اند.

بر اساس قرارداد وزارت دفاع آمریکا با شرکت بوئینگ، در چارچوب قرارداد چند میلیارد دلاری فروش جنگنده‌های F-۱۵ QA به قطر، شرکت‌های صهیونیستی نیز قرارداد‌هایی به ارزش ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار برای تأمین قطعات و سامانه‌های پیشرفته این جنگنده‌ها دریافت کرده‌اند.

دو شرکت وابسته به البیت، شامل «البیت آمریکا» و شرکت «سایکلون»، بخشی از این قرارداد‌ها را اجرا کرده‌اند. همچنین شرکت مشترک «کالینز البیت ویژن سیستمز» کلاه‌خود پیشرفته JHMCS را برای خلبانان قطری تولید کرده است.

این کلاه‌خود، اطلاعات پروازی را روی شیشه مقابل چشم خلبان نمایش می‌دهد و امکان هدف‌گیری و شلیک موشک یا بمب را تنها با نگاه کردن به هدف فراهم می‌کند.

شرکت البیت همچنین سامانه دید در شب AN/AVS-۹ را نیز برای جنگنده‌های اف-۱۵ قطر تأمین کرده است.

به گزارش هاآرتص، در کنار این شرکت‌ها، بخش هوانوردی صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی، شرکت «تت تکنولوژیز» و شرکت «بث-ال اینداستریز» نیز در طرح جنگنده‌های قطری مشارکت داشته‌اند.