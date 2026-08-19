بر اساس ارزیابی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل، حدود ۳ درصد از زمین‌های کشاورزی نوار غزه برای کشاورزان آسیب ندیده و در دسترس است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این گزارش سازمان ملل که روز سه شنبه به وقت محلی منتشر شد، تا ۲۴ ژوئن، ۴۴۸ هکتار از زمین‌های کشاورزی هم قابل دسترسی و هم آسیب‌ندیده تشخیص داده شدند؛ این میزان در اکتبر سال گذشته ۶۰۱ هکتار بود که نشان‌دهنده کاهش بیش از یک‌چهارمی است.

این گزارش، دلیل این کاهش را ادامه بمباران‌ها و کاهش دسترسی به زمین‌های کشاورزی از زمان «آتش‌بس» بیان کرده است؛ وضعی که عمدتا ناشی از گسترش «خط زرد» اسرائیل که منطقه غیرنظامی را از مناطق تحت کنترل نظامی اسرائیل جدا می‌کند، به سمت غرب است.

شهر رفح در جنوب غزه بیشترین آسیب را دیده است و اکنون ۹۷.۲ درصد از زمین‌های کشاورزی آن غیرقابل دسترسی است.

«راین پولسن»، مدیر دفتر امور اضطراری و تاب‌آوری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد گفت: «از دست رفتن دسترسی به زمین‌های کشاورزی، فضای در دسترس کشاورزان برای تولید غذا را بیش از پیش کاهش می‌دهد، حتی در مناطقی که دارایی‌های کشاورزی همچنان از نظر فیزیکی سالم باقی مانده‌اند.»

او خواستار اقدام فوری برای بازگرداندن دسترسی ایمن به زمین و نهاده‌های کشاورزی در این منطقه شد.