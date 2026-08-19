به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد ادعا‌های بی‌اساس بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با هدف توجیه حملات هوایی غیرقانونی علیه حاکمیت سوریه مطرح می‌شود.

ریاست‌جمهوری ترکیه همچنین بر حمایت آنکارا از برقراری صلح پایدار در منطقه تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است که ترکیه همکاری خود با دولت سوریه را برای برقراری امنیت، ثبات و رفاه در این کشور ادامه خواهد داد.

ریاست‌جمهوری ترکیه در پایان تأکید کرد: هرگز اجازه نخواهیم داد سوریه بی‌ثبات شود.

رسانه‌های اسرائیلی ساعتی پیش گزارش دادند دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از حدود ۲۴ ساعت رسماً مسئولیت حمله اخیر در سوریه را پذیرفت.

دفتر نتانیاهو همچنین مدعی شد که سوریه در آستانه «نقض وضعیت موجود» در مسائل امنیتی و فراهم کردن امکان استقرار نیرو‌های ترکیه در یک پایگاه هوایی در نزدیکی حلب بود.

رادیو ارتش اسرائیل در ادامه ادعا کرد: حمله به ادلب ارتباطی با «افزایش توان نیروی هوایی سوریه» نداشته، بلکه پیامی بوده مبنی بر اینکه اسرائیل اجازه حضور نظامی ترکیه در سوریه را نخواهد داد.

در همین راستا، خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) نیز اعلام کرد که هواپیما‌های ارتش اسرائیل حریم هوایی سوریه در استان درعا را نقض کردند.

رژیم صهیونیستی بامداد سه‌شنبه فرودگاه نظامی «ابو الظهور» در حومه ادلب در شمال غرب سوریه را هدف حمله هوایی قرار داد.

در حملات جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی، چهار بار باند این فرودگاه هدف قرار گرفت.