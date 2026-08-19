معاون وزیر امور خارجه در پیامی به مناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد تاکید کرد: ملت ایران امروز سرنوشت خود را تعیین می‌کند و با فشار عقب‌نشینی نمی‌کند و در مقابل تحمیل و تهدید، محکم‌تر می‌ایستد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه در پیامی به مناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد در فضای مجازی نوشت:

" کودتای ۲۸ مرداد، مداخله مستقیم آمریکا و انگلیس در اراده ملت ایران و حق تعیین سرنوشت آن بود؛ تاریخی که نه می‌توان آن را تطهیر کرد و نه به فراموشی سپرد.

دخالت خارجی در سرنوشت یک ملت، با هر نامی، استعمار و تجاوز به حق حاکمیت مردم است.

نسل‌ها می‌گذرند، اما یک حقیقت تغییر نمی‌کند؛ کشوری که اختیار سرنوشت خود را به بیگانه بسپارد، بهای سنگینی خواهد پرداخت.

ایران امروز سرنوشت خود را تعیین می‌کند؛ ملت ایران در برابر فشار عقب‌نشینی نمی‌کند و در مقابل تحمیل و تهدید، محکم‌تر می‌ایستد."