سفیر ایران در مسکو گفت: کی‌یف هنوز بابت حمله به یک کشتی در دریای خزر به تهران غرامت پرداخت نکرده و گفت‌وگوهایی در این باره درجریان است.

مذاکرات تهران و کی یف درباره غرامت حمله به کشتی ایرانی

مذاکرات تهران و کی یف درباره غرامت حمله به کشتی ایرانی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جلالی گفت: «در حال حاضر، ایران از دولت اوکراین خواستار پرداخت غرامت و همچنین جبران خسارت برای افرادی است که در این حادثه زخمی شده‌اند.»

جلالی خاطرنشان کرد که تهران و کی‌یف در حال حاضر درباره پرداخت غرامت مربوط به کشتی آسیب‌دیده مذاکره می‌کنند.

سفیر کشورمان در ادامه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات به نتیجه برسد.

حمله متجاوزانه اوکراین در بامداد شنبه سوم مرداد به یک شناور تجاری ایرانی در دریای خزر، به انفجار کشتی، شهادت یک ملوان و زخمی‌شدن یک نفر دیگر انجامید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این تعرض را اقدامی خصمانه و جنایت‌کارانه خواند و کاردار اوکراین را برای اعتراض رسمی احضار کرد.