کره شمالی بار دیگر رزمایش‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی را محکوم و اعلام کرد که به تقویت قدرت دفاعی خود برای مقابله با تهدید‌های نظامی این دو کشور ادامه خواهد داد.

هشدار دوباره کره شمالی به آمریکا و کره جنوبی

هشدار دوباره کره شمالی به آمریکا و کره جنوبی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) بامداد چهارشنبه در یادداشتی آمریکا و کره جنوبی را به دلیل افزایش تنش‌ها در شبه‌جزیره کره «جنگ‌طلب» خواند و رزمایش نظامی ۱۱ روزه آنها به نام «سپر آزادی اولچی» را محکوم کرد.

این خبرگزاری افزود که اقدامات آمریکا و متحدانش، تنش‌ها را در سراسر شبه‌جزیره و منطقه آسیا-اقیانوسیه بدتر خواهد کرد.

پیونگ یانگ همواره رزمایش‌های آمریکا و متحدانش را خصمانه خوانده است، اما واشنگتن و سئول می‌گویند این رزمایش‌ها دفاعی بوده و برای حفظ آمادگی در برابر تهدیدات نظامی کره شمالی ضروری است.

این رزمایش از روز دوشنبه آغاز شد، اما رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادند که خاویر برانسون فرمانده نیرو‌های آمریکایی در کره روز سه‌شنبه از وزارت دفاع کره جنوبی بازدید کرد تا در مورد برنامه‌های کاهش این رزمایش گفت‌و‌گو کند.

همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی مخالفت رئیس جمهور کره جنوبی با درخواستش برای همکاری علیه ایران، به پنتاگون دستور داد تا مشارکت ایالات متحده در رزمایش سالانه با کره جنوبی را «به طور قابل توجهی کاهش دهد» و به «رابطه بسیار خوب» خود با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اشاره کرد.

ترامپ همچنین روز دوشنبه گفت که کیم به تماس او پاسخ داده است، اما ماهیت این تماس را فاش نکرد.