ترامپ به رسانه‌ها گفت: کره جنوبی به آمریکا در خصوص تنگه هرمز کمک نکرده و آمریکا هم نباید به سئول زیاد کمک کند، حالا رئیس جمهور کره جنوبی، تلویحی جوابش را داده که ارتش کشورش باید روز به روز مستقل‌تر بشود و روی پای خودش بایستد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در سه شنبه ۲۷ مرداد به شرح زیر است:

امروز مردم تهران اربعین باشکوهترین بدرقه و تدفین رهبری بزرگ رو گرامی داشتن که کمتر از ۳۷ سال رهبری کرد ولی ارثیه عظیمی از اقتدار ایران رو برای هزاران سال بعد به جا گذاشت. او قول داده بود ایران رو قوی و سربلند کنه و این وعده رو عملی کرد؛ تا جاییکه این روزها تحلیلگران برای گفتن و رسانه ها برای نوشتن از قدرت ایران و روند اضمحلال دشمن مان یعنی رژیم استکباری آمریکا، خبر کم نمیارن. مثل کامل الکَنانی، تحلیلگر سیاسی عراقی که میگه: آمریکا دیگه اون هیولای دو دهه قبل نیست و به همت کشوری مثل ایران بسیار ضعیفتر شده.

حتی داگلاس مک گِرِگور، مشاور سابق وزارت جنگ آمریکا به صراحت گفته: ما، شکست خوردیم! و ایران یه قدرت قاره ایه و دوران کنترل آمریکا بر خلیج فارس تمومه. مجله آمریکایی فارن افرز این تحول ژئوپلیتیکی و جایگزینی نظم ایرانی با نظم آمریکایی در منطقه رو با عبارت: خاورمیانه آمریکایی با جنگ علیه ایران به پایان رسیده تحلیل کرده. این افول نه تنها در منطقهء ما که امواجش به دوردستها هم رسیده. دیروز بود که ترامپ به رسانه ها گفت: کره جنوبی به آمریکا در خصوص تنگه هرمز کمک نکرده و آمریکا هم نباید به سئول زیاد کمک کند. حالا رئیس جمهور کره جنوبی، تلویحی جوابش را داده که ارتش کشورش باید روز به روز مستقل تر شه و روی پای خودش بایسته. اما راز اینکه؛ ترامپ چرا یه روز به کره جنوبی می پره، یا روز دیگه عمان را به بمباران تهدید میکنه، در نوشته وال استریت ژورنال آمده: ترامپ، دنبال یک قربانی میگردد تا مسئولیت شکستش را گردن اون بیندازد. حتی اگه این قربانی، کره در شرق دور باشد یا عمان، همسایه جنوبی تنگه هرمز.

تنگه ای که قرار بود در ۶۰ روز تفاهم اسلام آباد باز باشد اما به قول رئیس مجلس، آمریکایی ها نقض اش کردند و حالا دیگر قبل از برآورده شدن شروط ایران، باز نخواهد شد. نتیجه این اعمال حاکمیت ایرانی بر کل تنگه هرمز را میشه در تنگ شدن اقتصاد آمریکاییها دید. طبق گزارش گاردین قیمت نفت و گاز در آمریکا رکورد زده. این رکوردزنی قیمت انرژی در آمریکا، روی بازارهای موازی دیگه جهانی اثر گذاشته تا جایی که از نظر ماریو نوفل مفسر مطرح استرالیایی: جنگ با ایران فقط به اعتبار نظامی و اقتصاد آمریکا آسیب نزده؛ بلکه دارد به سلطه دلار هم ضربه می‌زند.

شاید برای همینه که استیو بنن، استراتژیست آمریکایی و از یاوران ترامپ نگران شده و گفته: آمریکا برای نجات خودش مجبور به فرار از ایران است و باید هرچه زودتر به خونه برگردیم! به خاطر این ایستادگی هاست که مجری شبکه الحِوار با حسرت میگه: کاش ما هم مثل ایرانیها بودیم و جرات داشتیم مقابل قلدرهای عالم قد علم کنیم. شاید این مجری از اقتدار امروز ایران بیشتر شگفت زده شود اگه بدونه ۷۳ سال قبل در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، آمریکا با همراهی انگلیس و عده ای ارازل وش اوباش خیابونی چماق به دست برای جایگزینی دولت ملی با رژیم دست نشانده توطئه کرد. این توطئه هنوز هم ادامه دارد چنانکه عارف معاون اول رئیس جمهور گفت: آمریکایی ها فکر میکردند میتوانند در دی ماه ۱۴۰۴ هم مثل ۲۸ مرداد ۳۲ کودتا کنند اما موفق نبودند.

آری! دشمنان ایران عزیز ما موفق نبودند. نه در کودتا نه در جنگ. به پشتوانهء رهبری های حکیمانه و شما مردم ایران که برای ۱۷۲ امین شب دارید از خاک و خیابان ایران پاسداری می کنید.