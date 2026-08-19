منابع محلی بامداد چهارشنبه از حملات متعدد رژیم صهیونیستی به مناطق مختلفی در جنوب لبنان خبر دادند.

حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع محلی بامداد چهارشنبه از شنیده‌شدن صدای چند انفجار در جنوب لبنان خبر دادند.

شبکه «المیادین» در خبری فوری گزارش داد که چند منطقه در جنوب لبنان هدف حملات نظامیان صهیونیست قرار گرفته است.

بر این اساس، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی حملات هوایی شدیدی به مناطق مختلفی از جمله «نبطیه»، «علی الطاهر» و «کفر رمان» انجام دادند.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گفت: «حومه شهرک القنطره نیز هدف حملات هوایی اشغالگران قرار گرفت».

شبکه «المنار» نیز تصاویری از این حملات شدید به جنوب لبنان را منتشر کرد.