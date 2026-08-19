واشنگتن پست در گزارشی از وجود اختلاف میان رئیس‌جمهور آمریکا و معاون او درباره اولویت‌های سیاست خارجی این کشور در قبال ایران خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه «واشنگتن‌پست» گزارش داد ونس کاهش قیمت سوخت را یکی از اولویت‌های اصلی دولت می‌داند؛ مسئله‌ای که با بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز و تداوم صادرات نفت ارتباط مستقیم دارد.

در مقابل، ترامپ همچنان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را هدف اصلی آمریکا می‌داند؛ در حالی که ایران بار‌ها اعلام کرده است به دنبال ساخت چنین سلاحی نیست.

واشنگتن‌پست بر همین اساس معتقد است میان رئیس‌جمهور و معاون او درباره محور اصلی سیاست آمریکا در قبال ایران، تفاوت رویکرد وجود دارد.

با این حال، آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، این برداشت را رد کرد و گفت «به هیچ‌وجه اختلافی وجود ندارد».

او تأکید کرد ترامپ موضع خود را درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به‌روشنی اعلام کرده و تمام دولت نیز از آن حمایت می‌کند.

ونس نیز ضمن تأکید بر اینکه از دستور‌های ترامپ پیروی می‌کند، گفت: در داخل دولت درباره گام‌های بعدی «بحث و رایزنی» جریان دارد؛ هرچند این مباحث تاکنون به اختلاف علنی منجر نشده است.

با وجود تکذیب کاخ سفید، تفاوت در اولویت‌های ترامپ و ونس قابل توجه است؛ ترامپ بر پرونده هسته‌ای تمرکز دارد، در حالی که ونس پیامد‌های اقتصادی بحران تنگه هرمز، قیمت سوخت و جریان نفت را در اولویت می‌بیند.

این تفاوت رویکرد، نشانه‌ای از وجود دیدگاه‌های متفاوت در دولت آمریکا درباره نحوه مواجهه با ایران و هزینه‌های اقتصادی ادامه بحران در تنگه هرمز است.